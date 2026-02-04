PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260204 - 0159 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Versuchte räuberische Erpressung

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (03. Februar 2026) kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in einem Bekleidungsgeschäft.

Gegen 09:55 Uhr betrat der unbekannte Täter ein Bekleidungsgeschäft in der Kaiserstraße und entwendete eine Jacke von einem Kleiderbügel. Beim Versuch, das Geschäft zu verlassen, sprach der Mitarbeiter den unbekannten Täter hierauf an und nahm ihm kurzerhand die Jacke wieder ab.

Der unbekannte Täter bedrohte den Mitarbeiter nun mit dem Leben, wenn er die Jacke nicht mitnehmen dürfe, verließ dann jedoch unverrichteter Dinge das Geschäft.

Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schwarze Haare, schwarzer Drei-Tage-Bart, bekleidet mit weißen Sneakern, schwarzer Jogginghose und einer schwarzen Jacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

