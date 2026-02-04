Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260204 - 0157 Frankfurt - Gallus: Sachbeschädigung von Wahlplakaten

Frankfurt (ots)

(la) In der Zeit von Sonntag (01. Februar 2026) bis Montag (02. Februar 2026) beschädigten Unbekannte im Stadtteil Berkersheim insgesamt 5 Wahlplakate durch Farbschmierereien. Die Plakate waren im Bereich Am Dachsberg, Auf der Kuhr und Am Honigberg an Metallgeländern entlang des Gehwegs angebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell