Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260204 - 0157 Frankfurt - Gallus: Sachbeschädigung von Wahlplakaten
Frankfurt (ots)
(la) In der Zeit von Sonntag (01. Februar 2026) bis Montag (02. Februar 2026) beschädigten Unbekannte im Stadtteil Berkersheim insgesamt 5 Wahlplakate durch Farbschmierereien. Die Plakate waren im Bereich Am Dachsberg, Auf der Kuhr und Am Honigberg an Metallgeländern entlang des Gehwegs angebracht.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.
