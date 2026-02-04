Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260204 - 0156 Frankfurt - Autobahn 661: Fahrzeugbrand - Totalschaden

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern Morgen (03. Februar 2026) geriet ein Fahrzeug auf der A661 in Brand. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug noch auf den Seitenstreifen lenken. Er erlitt leichte Verletzungen an seiner Hand. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Gegen 08:30 Uhr befuhr der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug die A661 in Fahrtrichtung Süden. Zwischen der Abfahrt Offenbach Taunusring und dem Kreuz Offenbach kam ihm zunächst Rauch und kurz darauf Flammen aus den Lüftungsschlitzen entgegen.

Er schaffte es noch, das Fahrzeug auf den Seitenstreifen zu lenken, bevor sich die Flammen aus dem Motorraum auch in den Fahrerraum ausbreiteten.

Die Feuerwehr Offenbach löschte das Fahrzeug. Hierbei kam es zu starken Verkehrsbehinderungen auf den Fahrbahnen.

Der Fahrer wies nur leichte Verletzungen an der Hand auf.

Die Ermittlungen zu Brandursachen dauern an. Aktuell wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell