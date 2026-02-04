Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260204 - 0153 Frankfurt - Bockenheim: Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(di) Ende des Jahres 2024 kam es in Bockenheim in einem Parkhaus zu einer Brandstiftung. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht nun mithilfe von Fotos nach den Tatverdächtigen.

Sie stehen im Verdacht, am Donnerstag, den 19.12.2024, gegen 23:40 Uhr vorsätzlich mehrere Kleinkrafträder in einem Parkhaus in der Crempstraße in Brand gesetzt zu haben. Mithilfe von Fotos, die die Personen am Tatort zeigen, sucht die Polizei nun nach drei Tatverdächtigen.

Die Fotos können über folgenden Link eingesehen werden: https://www.polizei.hessen.de/unbekannte-personen/brandstiftung-in-parkhaus

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell