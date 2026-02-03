Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260203 - 0150 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Zeigen des Hitlergrußes

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Abend (02. Februar 2026) nahmen Polizeibeamte einen 40-Jährigen fest, nachdem er zuvor in der Fußgängerzone den Hitlergruß gezeigt und wüste Beleidigungen gegenüber den Ordnungshütern ausgesprochen hatte.

Die Polizeibeamten waren im Rahmen anderer Maßnahmen auf der Zeil unterwegs, als sich gegen 23:10 Uhr der 40-Jährige näherte und den Hitlergruß zeigte. Als das Streifenteam ihn daraufhin kontrollierte, beleidigte er die Beamten wiederholt mit rechtsradikalen Äußerungen. Die Beamten nahmen den augenscheinlich stark alkoholisierten Mann fest und brachten ihn zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Delikte ins Gewahrsam.

Der 40-Jährige muss sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie wegen Beleidigung verantworten. Der Beschuldigte wurde nach seiner Ausnüchterung wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

