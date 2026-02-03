Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260203 - 0149 Frankfurt - Gallus: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (03. Februar 2026) wurden im Stadtteil Gallus insgesamt 22 Wahlplakate abgerissen und teilweise zerstört. Polizeibeamte nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Ein Zeuge konnte gegen 00:50 Uhr beobachten, dass eine Person zahlreiche Wahlplakate abriss und zum Teil zerstörte. Der engagierte Zeuge informierte die Polizei und nahm fußläufig die Verfolgung des Verdächtigen auf. Nach Eintreffen der Polizeikräfte deutete der Zeuge den nunmehr Beschuldigten heraus, den das hinzugezogene Streifenteam in der Folge festnahm.

Der polizeibekannte 29-Jährige war zur Tatzeit stark alkoholisiert und führte zudem eine geringe Menge Amphetamin mit sich.

Die Polizisten leiteten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Tatverdächtige nach Hause entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell