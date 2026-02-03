PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260203 - 0147 Frankfurt - Westend-Süd: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Frankfurt (ots)

(ki) Eine Verkehrskontrolle endete gestern Nacht (02. auf 03. Februar 2026) damit, dass ein 32-jähriger Autofahrer seinen Weg zu Fuß fortsetzen musste und sich nun gleich wegen mehrerer Delikte verantworten muss.

Der Autofahrer versuchte zunächst, seinem Schicksal zu entkommen, indem er gegen 23:50 Uhr mit seinem Fahrzeug vor einer Verkehrskontrollstelle der Polizei in der Theodor-Heuss-Allee wendete und sich einer Kontrolle entziehen wollte. Doch dies blieb den eingesetzten Beamten nicht verborgen. Der Grund für den Fluchtversuch stellte sich schnell heraus. Nachdem ein Streifenteam den flüchtigen Fahrer nach kurzer Nachfahrt angehalten hatte, machte dieser zunächst falsche Angaben zu seinen Personalien. Die geschah offensichtlich, um zu verschleiern, dass gegen ihn zwei offene Haftbefehle bestanden.

Doch nicht nur das: Bei der weiteren Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Da die Besitzverhältnisse des Fahrzeugs unklar waren, wurde dieses zuletzt vor Ort sichergestellt.

Die Vollstreckung der Haftbefehle konnte der 32-Jährige durch Zahlung des offenen Betrags abwenden. Nachdem er zusätzlich eine Sicherheitsleistung wegen der festgestellten Delikte erbracht hatte, konnte er seinen Weg in Freiheit fortsetzen - diesmal allerdings zu Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main

