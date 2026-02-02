PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260202-0144 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme mehrerer Dealer

Frankfurt (ots)

(la) Im Rahmen der Präsenzmaßnahmen zur Bekämpfung der Kriminalität im Bahnhofsviertel haben Fahnder in der Nacht von Sonntag auf Montag (01. auf 02. Februar 2026) insgesamt vier Personen vorläufig festgenommen sowie diverse Betäubungs- und Arzneimittel beschlagnahmt.

Gegen 19:00 Uhr konnten insgesamt fünf Personen wiederholt beim arbeitsteiligen Handel mit rezeptpflichtigen Arznei- sowie Betäubungsmitteln beobachtet werden. Vier der späteren Beschuldigten wurden in der Folge kontrolliert und vorläufig festgenommen. Ein fünfter Beschuldigter konnte sich zuvor unerkannt entfernen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden drei Beschuldigte im Alter von 18 bis 32 Jahren wieder entlassen. Der vierte noch minderjährige Beschuldigter wurde in die Obhut des Jugendamts übergeben.

Bei weiteren Kontrollen wurden zudem geringe Mengen Amphetamin, Marihuana und Haschisch beschlagnahmt. Insgesamt wurden neun Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

