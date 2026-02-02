Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260202 - 0142 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(ha) Eine 44-jährige Frau verletzte am Samstagmittag (31. Januar 2026) zwei Polizeibeamte, unter anderem versuchte sie einem der beiden in die Wade zu beißen.

Die beiden Polizisten befanden sich gegen 13:05 Uhr in Ermittlungstätigkeiten im Bereich der Moselstraße, als die 44-Jährige sich zu ihnen stellte und diverse provozierende Aussagen tätigte. Dabei warf sie unter anderem mit Nüssen gegen den Streifenwagen. Als die Beamten daraufhin die Identität der Unruhestifterin feststellen wollten, schlug sie einem der Beiden gegen die Schulter. Bei der daraufhin folgenden Festnahme verletzte sie auch den zweiten Beamten leicht, wobei sie selbst auch eine leichte Blessur an der Lippe erlitt, als sie versuchte, einen Beamten in die Wade zu beißen.

Die beiden Polizisten konnten ihren Dienst fortführen, die nunmehr Beschuldigte wird sich für ihre Handlungen strafrechtlich verantworten müssen.

