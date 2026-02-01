Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260201 - 0139 Frankfurt - Sachsenhausen: Brennender Reisebus

Frankfurt (ots)

(bo) In der heutigen Nacht (01. Februar 2026) brannte ein Reisebus in Sachsenhausen vollständig aus.

Gegen 02:10 Uhr wurde der Feuerwehr ein brennender Reisebus am Deutschherrnufer gemeldet. Dieser war im Bereich des Fußgängerbereichs direkt am Main abgeparkt. Trotz umfassender Löschmaßnahmen der Feuerwehr, brannte der Bus vollständig aus. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

