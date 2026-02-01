Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260201 - 0139 Frankfurt - Sachsenhausen: Brennender Reisebus
Frankfurt (ots)
(bo) In der heutigen Nacht (01. Februar 2026) brannte ein Reisebus in Sachsenhausen vollständig aus.
Gegen 02:10 Uhr wurde der Feuerwehr ein brennender Reisebus am Deutschherrnufer gemeldet. Dieser war im Bereich des Fußgängerbereichs direkt am Main abgeparkt. Trotz umfassender Löschmaßnahmen der Feuerwehr, brannte der Bus vollständig aus. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell