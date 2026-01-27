POL-WL: Pkw brannte völlig aus
Nenndorf (ots)
Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde das Übergreifen eines Feuers auf ein Wohnhaus am Montag, 26.01.2026, gegen 14:50 Uhr, in der Bremer Straße in Nenndorf verhindert. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten einen in Vollbrand stehenden Mercedes C220, der aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten war, zügig löschen. Durch das Feuer wurde ein Dachüberstand, das Dach einer angrenzenden Garage sowie Teile einer angrenzenden Werkstatt beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort um die Brandursache zu ermitteln. Die Ortsdurchgangsstraße wurde für die Dauer der Löscharbeiten komplett gesperrt.
