POL-WL: Wochenendpressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 23.01.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 25.01.2026, 12:00 Uhr

Buchholz i.d.N. (ots)

Buchholz i.d.N. - Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag zwischen 13:00 Uhr und 19:40 Uhr hebelten unbekannte Täter in der Boßdorfstraße das Fenster zum Wohnzimmer auf und gelangten so in das Wohnhaus. Die Täter verließen das Haus ohne Diebesgut.

Buchholz i.d.N. - Einbruch in Ferienhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag stellten die Bewohner einer Ferienwohnung in der Straße Am Brahmbusch einen Einbruch fest. Die Ferienwohnung wurde zuletzt vor ca. 2 Wochen unbeschädigt gesehen. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und verließen die Wohnung ohne Diebesgut.

Neu Wulmstorf - Einbruch in Mehrfamilienhaus

In dem Zeitraum von Samstagmittag bis Sonntagmorgen kam es in der Ludwig-Uhland-Straße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Täter hebelten im Hausinneren einen Tresor auf und entwenden diversen Schmuck und Bargeld.

Personen, die Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Beobachtungen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Tostedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei Verkehrskontrollen am Samstagnachmittag wurden zwei Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Die Beamte stellten jeweils die Fahrzeugschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Gegen die Fahrzeugführer wurden Strafverfahren eingeleitet.

BAB 1 Autohof AS Rade - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag gegen 17:00 Uhr wurde ein, an der BAB 1 auf dem Autohof an der Anschlussstelle Rade stehender, Sattelzug gemeldet. Der Fahrer würde dort seinen Sattelzug auftanken, hätte nach Alkohol gerochen und sich soeben weitere alkoholische Getränke gekauft. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,67 Promille. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 44-jährige Fahrzeugführer nach dem Anhalten seines Fahrzeuges weitere alkoholische Getränke zu sich genommen hatte, wurden zum Zweck der Rückrechnung zwei Blutproben entnommen. Ferner stellte sich heraus, dass die Person nicht über die zum Führen von Sattelzügen erforderliche Fahrerlaubnisklasse verfügte und nicht im Besitz einer Fahrerkarte war.

BAB 7 - Pkw ohne Zulassung und Versicherung

Am Sonntagmorgen gegen 01:05 Uhr stellten die Beamten der Autobahnpolizei Maschen auf der BAB 7, Richtungsfahrbahn Maschen, Gemarkung Ramelsloh im fließenden Verkehr einen nicht mehr zugelassenen und nicht versicherten Pkw fest. Der 20-jährige männliche Fahrzeugführer verfügte zudem nicht über eine Fahrerlaubnis und war diesbezüglich bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Die Fahrzeuginsassen mussten ihre Fahrt in einem Taxi fortsetzen. Die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt. Aufgrund dieses Sachverhaltes wurden mehrere Strafverfahren sowohl gegen den Fahrzeugführer als auch gegen den Fahrzeughalter eingeleitet.

Elbmarsch - Eisberg - Tourismus sorgt für Ärger an der Elbe

Auch am Wochenende zog die Eislage auf der Elbe und besonders an der Schleuse sowie der Staustufe Geesthacht zahlreiche Schaulustige aus dem Umland an. Die allermeisten Besucher reisten mit ihren Pkw an, was zum Unmut bei den Anwohnern führte, da überall geparkt wurde. Nachdem in Geesthacht und auf der Elbhalbinsel Sperrungen für den Verkehr vorgenommen wurden, da sich die Besucher auch hier nicht an die Verkehrsregeln hielten, wichen am Wochenende zahlreiche Besucher nach Niedersachsen aus. Die Polizei Winsen musste ausrücken und einige Verkehrsteilnehmer kostenpflichtig verwarnen. Daher appelliert die Polizei an alle Schaulustigen entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder bei der Anreise mit dem eigenen Pkw rücksichtsvoll und regelkonform zu parken, auch wenn dies einen längeren Fußweg bedeutet.

