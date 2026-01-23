Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schutzgewahrsam nach Hausfriedensbruch ++ Neu Wulmstorf/Mienenbüttel - Auffahrunfall ++ Stelle - Zeugensuche nach Unfallflucht

Winsen (ots)

Schutzgewahrsam nach Hausfriedensbruch

Am Donnerstag, 22.1.2026, gegen kurz nach 10 Uhr, wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus an der Luhdorfer Straße gerufen. Dort hat er eine Zeugin einen Mann beobachtet, der eine Glasscheibe neben der Haupteingangstür eingeschlagen und sich dann in das Haus begeben hatte.

Als Beamte vor Ort eintrafen, fanden sie den 45-jährigen Mann stark alkoholisiert auf der Kellertreppe liegend vor. Aufgrund seiner hohen Alkoholisierung war ein Gespräch nicht möglich. Da der Mann auch nicht mehr wegefähig war, wurde er zur Ausnüchterung in Schutzgewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neu Wulmstorf/Mienenbüttel - Auffahrunfall

Auf der Soltauer Straße (B3) kam es am Donnerstag, 22.1.2026, zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 10:00 Uhr bemerkte ein 75-jähriger Mann zu spät, dass die Autos vor ihm verkehrsbedingt anhalten mussten. Er fuhr mit seinem Mercedes auf den Passat einer 35-jährigen Frau auf, schob diesen noch auf den vor haltenden Ford eines 24-jährigen Mannes.

Die 35-Jährige sowie ihre 29-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 65.000 EUR.

Stelle - Zeugensuche nach Unfallflucht

Bereits am 14.1.2026 kam es auf dem Aldi-Parkplatz an der Harburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr stand dort ein silberfarbener Ford Focus. Als die Halterin nach dem Einkauf an ihr Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine eingedrückte Heckstoßstange fest. Offenbar war ein größerer PKW oder Transporter beim Rangieren in die rechte Seite des Fahrzeuges gefahren.

Bislang konnte der Verursacher nicht ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Stelle, Tel. 04174 668980.

