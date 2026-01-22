Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Diebstahl ++ Egestorf/A7 - Autofahrer verursacht zwei Unfälle in kurzer Folge

Neu Wulmstorf (ots)

PKW-Diebstahl

Erneut kam es in Neu Wulmstorf zum Diebstahl eines geparkten PKW. Am 21.1.2026, in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 12:30 Uhr, entwendeten Diebe einen auf einem Privatgrundstück abgestellten Kia Sorento. Der schwarze Wagen hat einen Wert von rund 30.000 EUR. Vermutlich manipulierten die Täter das schlüssellose Zugangssystem, um den Wagen zu öffnen und zu starten.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Egestorf/A7 - Autofahrer verursacht zwei Unfälle in kurzer Folge

Auf der A7, in Fahrtrichtung Hannover, kam es gestern, 21.1.2026, in kurzer Folge zu zwei Unfällen, die durch denselben Fahrer verursacht worden waren.

Gegen 17:20 Uhr war ein 45-jähriger Mann mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als er plötzlich von einem 40-Jährigen in dessen Skoda rechts überholt wurde. Als dieser vor dem Audi einscheren wollte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Während der Audi unfallbeschädigt liegen blieb, setzte der Fahrer des Skoda seine Fahrt unbeeindruckt fort.

Rund drei Kilometer weiter, kurz hinter der Anschlussstelle Evendorf, fuhr der Mann dann allerdings auf das Heck eines Renault auf. Hier blieben beide Fahrzeuge beschädigt stehen. Der 40-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Er stand unter Alkoholeinfluss, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine gültige Fahrerlaubnis hat der 40-Jährige nicht. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Bei den beiden Unfällen entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 EUR.

