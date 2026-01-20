Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Range Rover vom Parkplatz entwendet ++ Moisburg - Unfall unter Alkoholeinfluss

Buchholz (ots)

Range Rover vom Parkplatz entwendet

Gestern, 19.1.2026, kam es auf dem Möbel Kraft Parkplatz an der Tischlerstraße zu einem PKW-Diebstahl. Gegen 14:10 Uhr hatte der Geschädigte seinen champagnerfarbenen Range Rover auf dem Parkplatz abgestellt und war in das Geschäft gegangen.

Als er nach wenigen Minuten wieder zum Parkplatz zurückkehrte, war der Wagen nicht mehr da. Der Mann informierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug blieb ohne Ergebnis.

Wie die Täter das Fahrzeug öffnen und starten konnten, ist noch unklar. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Moisburg - Unfall unter Alkoholeinfluss

Gestern, 19.1.2026, gegen 21:50 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der K 17, am Ortsausgang in Richtung Immenbeck gemeldet. Dort war ein PKW über eine Verkehrsinsel gefahren und anschließend beschädigt auf dem Gehweg am Fahrbahnrand stehen geblieben.

Vor Ort trafen die Beamten auf zwei 23 und 26 Jahre alte Männer. Der 26-Jährige gab vor Ort an, mit dem Wagen gefahren zu sein, obwohl er noch keinen Führerschein habe. Der Beifahrer hatte den Wagen für die "Übungsfahrt" zur Verfügung gestellt.

Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da er alkoholisiert war, wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Gegen den 23-Jährigen wird nun ebenfalls ermittelt, weil er zugelassen hatte, dass der 26-Jährige sein Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis fahren konnte. Der Wagen musste aufgrund des Unfallschadens abgeschleppt werden.

