POL-WL: Vermisste 14-Jährige wohlbehalten aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Seevetal/Meckelfeld (ots)
Die seit dem 18.01.2026 vermisste 14-Jährige aus Seevetal-Meckelfeld ist wieder da. Sie konnte im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen heute Nachmittag (23.01.2026) bei einem Bekannten in Meckelfeld angetroffen werden und befindet sich nun der Obhut der Polizei. Die Jugendliche ist wohlauf. Ein strafbares Verhalten konnte nicht festgestellt werden.
Zu weiteren Details oder den Hintergründen des Verschwindens werden zum Schutz der Betroffenen keine weiteren Angaben gemacht.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Es wird darum gebeten, Foto und Namen der 14-Jährigen nicht weiter zu verbreiten.
