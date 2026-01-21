POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 33-jähriger Janina Kim F.
Moschheim (ots)
Die 33-jährige Janina Kim F.wird vermisst. Frau F. befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Zuletzt wurde sie in einem Hotel in Moschheim gesehen.
Personenbeschreibung:
- 33 Jahre alt - 161 cm groß - Frisur: etwas längere, rötliche und teils zu Dreadlocks verfilzte Haare - Mutmaßliche Kleidung: grüne Feldjacke/Parka - Dunkle Hose - Stiefel ähnlich Bundeswehr-Stiefel
Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/YtBlQBm
Informationen nimmt die Polizei Montabaur unter 02602/9226-0 entgegen.
