Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Vermisstenfahndung nach 33-jähriger Janina Kim F.

Moschheim (ots)

Die 33-jährige Janina Kim F.wird vermisst. Frau F. befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Zuletzt wurde sie in einem Hotel in Moschheim gesehen.

Personenbeschreibung:

   - 33 Jahre alt
   - 161 cm groß
   - Frisur: etwas längere, rötliche und teils zu Dreadlocks 
     verfilzte Haare
   - Mutmaßliche Kleidung: grüne Feldjacke/Parka
   - Dunkle Hose
   - Stiefel ähnlich Bundeswehr-Stiefel

Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/YtBlQBm

Informationen nimmt die Polizei Montabaur unter 02602/9226-0 entgegen.

Polizeipräsidium Koblenz

Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

  • 20.01.2026 – 22:07

    POL-PPKO: aktuelle Vermisstensuche nach der 76-jährigen Margret HAGEN aus Koblenz

    Koblenz (ots) - Seit dem 20.01.2026, ca. 16:30 Uhr wird die 76-jährige Frau Margret HAGEN aus Koblenz, OT Wallersheim vermisst. Frau HAGEN sei stark dement und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Zur Suche nach der Vermissten sind derzeit Polizei, Feuerwehr inklusive Drohneneinheit sowie eine Rettungshundestaffel im Einsatz. Die Suchmaßnahmen ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 19:25

    POL-PPKO: Brand in Einfamilienhaus in Koblenz-Rübenach

    Koblenz (ots) - Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz bei einem Wohnungsbrand in der Gotenstraße in Koblenz-Rübenach. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Zum Umfang und der Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Führungszentrale, EPHKin Scjpötyssel Telefon: ...

    mehr
