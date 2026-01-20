PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: erfolgreiche Vermisstensuche nach 76-jähriger Frau aus Koblenz; Bezug zur Pressemeldung vom 20.01.26, 22:07 Uhr

Koblenz (ots)

Die 76-jährige Margret H. konnte im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen aufgefunden und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die an der Vermisstensuche beteiligt waren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale (FZ) für die PI Koblenz 2
S. Müller, PHK (PvD)

Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

