POL-PPKO: erfolgreiche Vermisstensuche nach 76-jähriger Frau aus Koblenz; Bezug zur Pressemeldung vom 20.01.26, 22:07 Uhr

Die 76-jährige Margret H. konnte im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen aufgefunden und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die an der Vermisstensuche beteiligt waren.

