Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Koblenz (ots)

Am 15.08.2025 kam es zur rechtswidrigen Geldabhebung an einem Geldautomat im Schängel Center Koblenz. Die Geschädigte wurde zuvor Opfer des Phänomens "falscher Bankmitarbeiter" und übergab dem unbekannten Täter ihre EC-Karte.

Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/ovIxQUM

Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261 92156-390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

