Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach bandenmäßigem Ladendiebstahl

Rengsdorf (ots)

Am 14.11.2025 kam es in den frühen Abendstunden zu einem bandenmäßigen Ladendiebstahl durch drei männliche Tatverdächtige im Rewe-Markt in Rengsdorf.

Die Täter entwendeten gemeinsam hochpreisige Alkoholika im fünfstelligen Bereich. Der Tatverdacht ergibt sich aus den bisherigen polizeilichen Ermittlungen, insbesondere den Angaben der Mitarbeiter des REWE Marktes sowie der vorhandenen Videoaufzeichnungen.

Im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung soll die Identität zweier der bislang noch unbekannten Tatverdächtigen festgestellt werden.

Anhand der Videoaufzeichnung konnten die Täter wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

   - Männlich
   - Schlank
   - hellhäutig
   - Dunkler Oberlippenbart
   - Ca. 30 Jahre alt
   - Blaue Jeans
   - Weiß-graue Turnschuhe
   - Grau-schwarze Jacke mit Kapuze
   - Schwarze Kappe mit weißem rechteckigem Patch

Tatverdächtiger 2:

   - Männlich
   - Schlank
   - Dunkler Vollbart
   - ca. 35-40 Jahre alt
   - Blaue Jeans
   - Schwarze Jacke
   - Schwarze Turnschuhe
   - Schwarzes G-Star Shirt
   - Schwarze Kappe
   - Grauer Rucksack (kastenförmig)

Fotos der Tatverdächtigen sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/JmwUA5s

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Anika Färber-Neumann
Telefon: 0261-103-50024
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

