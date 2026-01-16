PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jähriger Maria M.

Koblenz (ots)

Seit dem 06.01.2026 wird die 16-jährige Maria M. vermisst. Zuletzt aufgehalten hat sie sich in Koblenz Arenberg.

Maria ist schlank, ca. 160 groß, hat dunkle Haare und trägt eine Brille. Angaben zur Kleidung sind nicht bekannt.

Maria ist im Besitz eines Deutschland-Tickets und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Neben einem Hinweis auf einen Aufenthalt in Montabaur könnte sie sich zumindest kurzzeitig in Düsseldorf und auch Köln aufhalten.

Fotos der Vermissten sind hier einsehbar: https://s.rlp.de/CoUQYqq

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

