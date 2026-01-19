POL-PPKO: Suchmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei in der Nacht vom 18. auf den 19.01.2026 in Kempenich (AW) - Polizei gibt Entwarnung, Junge wohlauf

Koblenz (ots) - Seit dem 06.01.2026 wird die 16-jährige Maria M. vermisst. Zuletzt aufgehalten hat sie sich in Koblenz Arenberg. Maria ist schlank, ca. 160 groß, hat dunkle Haare und trägt eine Brille. Angaben zur Kleidung sind nicht bekannt. Maria ist im Besitz eines Deutschland-Tickets und mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Neben einem Hinweis auf einen Aufenthalt in Montabaur könnte sie sich zumindest ...

