Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: aktuelle Vermisstensuche nach der 76-jährigen Margret HAGEN aus Koblenz

Koblenz (ots)

Seit dem 20.01.2026, ca. 16:30 Uhr wird die 76-jährige Frau Margret HAGEN aus Koblenz, OT Wallersheim vermisst. Frau HAGEN sei stark dement und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Zur Suche nach der Vermissten sind derzeit Polizei, Feuerwehr inklusive Drohneneinheit sowie eine Rettungshundestaffel im Einsatz. Die Suchmaßnahmen konzentrieren sich momentan auf den Bereich Wallersheim. Personenbeschreibung: - Alter: 76 Jahre - Haare: grau - Hämatom an einem Auge - Gangbild: läuft gebückt - Bekleidung: dunkle Hose mit weißen Punkten - Hilfsmittel: eventuell mit Rollator unterwegs

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Tel.: 0261-10354230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell