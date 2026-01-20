Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in Einfamilienhaus in Koblenz-Rübenach

Koblenz (ots)

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz bei einem Wohnungsbrand in der Gotenstraße in Koblenz-Rübenach. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zum Umfang und der Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.

