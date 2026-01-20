PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand in Einfamilienhaus in Koblenz-Rübenach

Koblenz (ots)

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz bei einem Wohnungsbrand in der Gotenstraße in Koblenz-Rübenach. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zum Umfang und der Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale, EPHKin Scjpötyssel
Telefon: 0261-1030
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 09:47

    POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

    Koblenz (ots) - Am 15.08.2025 kam es zur rechtswidrigen Geldabhebung an einem Geldautomat im Schängel Center Koblenz. Die Geschädigte wurde zuvor Opfer des Phänomens "falscher Bankmitarbeiter" und übergab dem unbekannten Täter ihre EC-Karte. Fotos des Täters sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/ovIxQUM Wer kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:11

    POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach bandenmäßigem Ladendiebstahl

    Rengsdorf (ots) - Am 14.11.2025 kam es in den frühen Abendstunden zu einem bandenmäßigen Ladendiebstahl durch drei männliche Tatverdächtige im Rewe-Markt in Rengsdorf. Die Täter entwendeten gemeinsam hochpreisige Alkoholika im fünfstelligen Bereich. Der Tatverdacht ergibt sich aus den bisherigen polizeilichen Ermittlungen, insbesondere den Angaben der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren