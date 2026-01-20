POL-PPKO: Brand in Einfamilienhaus in Koblenz-Rübenach
Koblenz (ots)
Derzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz bei einem Wohnungsbrand in der Gotenstraße in Koblenz-Rübenach. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
Zum Umfang und der Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale, EPHKin Scjpötyssel
Telefon: 0261-1030
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell