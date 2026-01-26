Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Seevetal/Hittfeld (ots)

Am Anemonenweg kam es gestern, 25.1.2026, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:40 Uhr ist ein am Fahrbahnrand geparkter, grauer VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Vermutlich wurde der Wagen beim Wenden am linken Kotflügel eingedellt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich. Es blieb ein Sachschaden von rund 3000 EUR zurück.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell