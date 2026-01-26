PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Seevetal/Hittfeld (ots)

Am Anemonenweg kam es gestern, 25.1.2026, zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:40 Uhr ist ein am Fahrbahnrand geparkter, grauer VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Vermutlich wurde der Wagen beim Wenden am linken Kotflügel eingedellt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich. Es blieb ein Sachschaden von rund 3000 EUR zurück.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Kontakt für Medienanfragen:

Polizeiinspektion Harburg
Polizeihauptkommissar
Jan Krüger
Telefon: 0 41 81 / 285 - 104
Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19
E-Mail: pressestelle@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de
www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Harburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Harburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren