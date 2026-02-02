Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260202 - 0140 Frankfurt-Sachsenhausen: Brennender Reisebus - Bezug zur Meldung Nr. 0139 - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Wie bereits gestern (01. Februar 2026) berichtet, brannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Reisebus am Deutschherrnufer vollständig aus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zur Folge gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Brandlegung fand vermutlich gegen 01:55 Uhr statt.

Ein Zeuge habe in diesem Zeitraum zwei vermummte Personen vom Tatort wegrennen sehen. Zu den Personen ist lediglich bekannt, dass eine der beiden eine stämmige Statur hatte, die weitere Person wurde als schlank beschrieben.

Der Bus wurde sichergestellt, der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich.

Infolge des Brandes gelangten Betriebsstoffe und Löschwasser über den Uferweg in den Main, wodurch es zu einer Gewässerverunreinigung kam.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51599 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

