PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260202 - 0140 Frankfurt-Sachsenhausen: Brennender Reisebus - Bezug zur Meldung Nr. 0139 - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Wie bereits gestern (01. Februar 2026) berichtet, brannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Reisebus am Deutschherrnufer vollständig aus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Ermittlungen zur Folge gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Brandlegung fand vermutlich gegen 01:55 Uhr statt.

Ein Zeuge habe in diesem Zeitraum zwei vermummte Personen vom Tatort wegrennen sehen. Zu den Personen ist lediglich bekannt, dass eine der beiden eine stämmige Statur hatte, die weitere Person wurde als schlank beschrieben.

Der Bus wurde sichergestellt, der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich.

Infolge des Brandes gelangten Betriebsstoffe und Löschwasser über den Uferweg in den Main, wodurch es zu einer Gewässerverunreinigung kam.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51599 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 12:32

    POL-F: 260201 - 0139 Frankfurt - Sachsenhausen: Brennender Reisebus

    Frankfurt (ots) - (bo) In der heutigen Nacht (01. Februar 2026) brannte ein Reisebus in Sachsenhausen vollständig aus. Gegen 02:10 Uhr wurde der Feuerwehr ein brennender Reisebus am Deutschherrnufer gemeldet. Dieser war im Bereich des Fußgängerbereichs direkt am Main abgeparkt. Trotz umfassender Löschmaßnahmen der Feuerwehr, brannte der Bus vollständig aus. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 12:30

    POL-F: 260201 - 0138 Frankfurt - BAB 3: Schwerer Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Abend (31. Januar 2026) kam es auf der BAB 3 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fahrer eines Audi A6 befuhr gegen 21:50 Uhr die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln, als es auf Höhe der Anschlussstelle Frankfurt Süd zum Unfallgeschehen kam. Nach aktuellen Erkenntnissen und mehreren unabhängigen Zeugenaussagen fuhr der Audi mit hoher ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 12:27

    POL-F: 260201 - 0137 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme auf der Zeil

    Frankfurt (ots) - (rü) Bereits am Freitag (30. Januar 2026) riefen Mitarbeiter eines Kaufhauses auf der Zeil gegen 16:10 Uhr eine Polizeistreife, weil eine Frau dort Waren gestohlen und im Anschluss einen Sicherheitsdienstmitarbeiter, der sie an der Flucht hindern wollte, geschlagen haben soll. Vor Ort angekommen, versuchten die eingesetzten Beamten, die Identität der Frau festzustellen, wogegen sie sich wehrte. Um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren