Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260202 - 0141 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(ha) Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen um Mithilfe bei der Suche nach zwei Männern, die in der Nacht von Freitag (31. Januar 2026) auf Samstag (01. Februar 2026) einen Mann unter anderem mit zwei Schüssen aus einer sogenannten "Pfefferpistole" verletzt haben sollen.

Der 24-jährige Geschädigte hielt sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 01:50 Uhr in der Münchner Straße auf, als er von dem Tatverdächtigen in ein Gespräch, aus dem sich wiederrum ein Streit ergab, verwickelt wurde. Zunächst trennten sich die Beiden voneinander, dann kam jedoch der Tatverdächtige zusammen mit einem zweiten Mann zurück. Dieser soll dann aus kurzer Entfernung zweimal mit einer "Pfefferpistole" auf den Geschädigten geschossen haben. Im Anschluss flüchteten die beiden unbekannten Männer.

Der Geschädigte erlitt oberflächliche Verletzungen im Oberkörperbereich und im Gesicht.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 cm groß; schwarze Jacke mit Fellkapuze, schwarzes T-Shirt, graue Jeans, schwarze Hose, führte eine sogenannte "Pfefferpistole" mit sich

Männlich, ca. 180 cm groß; beige Kappe der Marke "Gucci", schwarze Jacke, schwarze Hose mit blauen Streifen an der Seite, schwarze Schuhe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell