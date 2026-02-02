PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260202 - 0143 Frankfurt - Bockenheim: Brandstiftung an einem Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(ki) Am gestrigen Abend zündete eine unbekannte Person Unrat vor der Tür eines Mehrfamilienhauses an. Bewohner des Hauses bemerkten das Feuer und konnten es löschen. Die Hauseingangstür wurde durch das Feuer beschädigt.

Das Klirren einer Glasscheibe ließ Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Landgrafenstraße am 01. Februar gegen 23:20 Uhr aufhorchen. Sie bemerkten, dass vor Ihrer Haustür Unrat entzündet worden war und konnten das Feuer durch ihr schnelles Eingreifen löschen.

Der Schaden begrenzt sich daher auf die Haustür.

Die Person, die das Feuer gelegt hat, floh unerkannt.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren