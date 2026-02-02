Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260202 - 0143 Frankfurt - Bockenheim: Brandstiftung an einem Mehrfamilienhaus
Frankfurt (ots)
(ki) Am gestrigen Abend zündete eine unbekannte Person Unrat vor der Tür eines Mehrfamilienhauses an. Bewohner des Hauses bemerkten das Feuer und konnten es löschen. Die Hauseingangstür wurde durch das Feuer beschädigt.
Das Klirren einer Glasscheibe ließ Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Landgrafenstraße am 01. Februar gegen 23:20 Uhr aufhorchen. Sie bemerkten, dass vor Ihrer Haustür Unrat entzündet worden war und konnten das Feuer durch ihr schnelles Eingreifen löschen.
Der Schaden begrenzt sich daher auf die Haustür.
Die Person, die das Feuer gelegt hat, floh unerkannt.
Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
