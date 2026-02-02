Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260202 - 0146 Frankfurt - BAB 3: Zeugenaufruf - Schwerer Verkehrsunfall mit anschließender Flucht - Bezug zur Meldung Nr. 0138

Frankfurt (ots)

(bo) Wie bereits gestern berichtet, ereignete sich bereits am Samstagabend (31. Januar 2026) gegen 21:50 Uhr auf der BAB 3 auf Höhe der Anschlussstelle Frankfurt Süd ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Unfallverursacher flüchtete fußläufig von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Fahrer des Audi machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Frankfurt unter der 069 / 755- 46400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell