POL-F: 260202- 0145 Frankfurt - Seckbach: Unfall mit Personenschaden

Frankfurt - Seckbach: Unfall mit Personenschaden

(la) Am Sonntag (01. Februar 2026) ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein Verkehrsunfall in Seckbach, bei dem drei Personen, zwei davon schwer, verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Autofahrer gegen 03:57 Uhr die Friedberger Landstraße stadtauswärts und beabsichtigte, über die Linksabbiegerspur auf die A 661 aufzufahren.

Ein 26-jähriger Autofahrer befuhr zur gleichen Zeit mit seiner 31-jährigen Beifahrerin die Friedberger Landstraße stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Durch den Zusammenstoß wurde sowohl die 31-jährige Beifahrerin als auch der 49-jährige Autofahrer schwer verletzt. Der 26-jährige Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der genaue Unfallhergang soll durch einen Gutachter geklärt werden.

