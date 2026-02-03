Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260203 - 0148 Frankfurt - Fechenheim: Versuchte räuberische Erpressung - Geschädigter schlägt Täter in die Flucht

Frankfurt (ots)

(la) Am Montag (02. Februar 2026) kam es zu einer räuberischen Erpressung im Frankfurter Stadtteil Fechenheim. Mehrere junge Männer versuchten, einen 39-Jährigen um sein Bargeld zu bringen.

Der Geschädigte beabsichtigte, ein online inseriertes Mountainbike zu erwerben und vereinbarte hierfür ein Treffen mit dem vermeintlichen Verkäufer. Am Tatort in der Meersburger Straße angekommen wurde er gegen 16:10 Uhr von fünf bis sechs teilweise maskierten Männern überrascht. Unter Vorhalt von Messern und einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe verlangten sie die Herausgabe des vereinbarten Kaufpreises. Der Geschädigte verweigerte die Herausgabe und konnte zudem einen der Täter entwaffnen, woraufhin diese die Flucht ergriffen.

Einer der Tatverdächtigen konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 18 Jahre alt, 160-170cm groß, orientalisches Erscheinungsbild, schwarze halblange Haare, hinter die Ohren gekämmt, leichter Bartflaum, trug eine schwarze Jacke.

Alle weiteren Tatverdächtigen sollen ebenfalls etwa 18 Jahre alt und männlich gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/ 755 - 55408 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell