Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260203 - 0151 Frankfurt - Innenstadt: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Abend (02. Februar 2026) nahmen Polizeibeamte einen 35-Jährigen unter anderem wegen eines tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte fest.

Die Beamten waren zuvor an einen Tatort in der Innenstadt gerufen worden, da es dort zu einer Körperverletzung und einer Sachbeschädigung gekommen sei. Vor Ort ging der spätere Beschuldigte unmittelbar auf die Beamten zu und bedrohte sie verbal sowie mit der geballten Faust. Während der anschließenden Festnahme beleidigte er eine eingesetzte Beamtin sexistisch und drohte den Beamten wiederholt mit dem Tod. Auch körperlich setzte sich der Beschuldigte stark zur Wehr, rammte einem Polizeibeamten dabei mit dem Knie gegen den Arm und versuchte, auch das Interieur des Polizeifahrzeugs durch Tritte zu beschädigen.

Die eingesetzten Beamten wurden nicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. Der Beschuldigte soll aufgrund des Konvoluts an Straftaten am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt werden.

