Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260203 - 0152 Frankfurt - Main-Kinzig-Kreis/ Jossgrund: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(di) Wo ist Melissa Manuela Christina Rieger? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 13 Jahre alten Vermissten.

Melissa ist 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Die Schülerin hat lange blonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkelblaue Winterjacke, eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen und schwarze Turnschuhe. Zudem führte sie einen grünen Rucksack mit sich. Die Gesuchte wurde zuletzt am Montag (2. Februar), gegen 14.30 Uhr in der Karlsbader Straße in Lettgenbrunn gesehen. Die Teenagerin ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Es liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste in Mainz oder Frankfurt aufhalten könnte.

Ein Foto der Vermissten kann in der ursprünglichen Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen eingesehen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6209456

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Melissa Manuela Christina Rieger geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 / 100 - 123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

