POL-F: 260204 - 0154 Frankfurt - Main-Kinzig-Kreis

Jossgrund: Fahndungsrücknahme - Bezug zu 0152 - Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ha) Bezugnehmend auf die Pressemitteilung 260203 -0152, wird die Fahndung nach der Melissa R. hiermit zurückgenommen. Sie konnte wohlbehalten angetroffen werden.

