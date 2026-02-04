Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260204 - 0154 Frankfurt - Main-Kinzig-Kreis
Jossgrund: Fahndungsrücknahme - Bezug zu 0152 - Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(ha) Bezugnehmend auf die Pressemitteilung 260203 -0152, wird die Fahndung nach der Melissa R. hiermit zurückgenommen. Sie konnte wohlbehalten angetroffen werden.
