Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260204 - 0155 Frankfurt - Fechenheim: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer
Frankfurt (ots)
(ki) Gestern Mittag (03. Februar 2026) kam es in der Casselastraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Dabei erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen.
Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr der 83-jährige Fahrzeugführer gegen 13:20 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt über den Gehweg der Casselastraße und wollte in Richtung der Wächtersbacher Straße abbiegen. Hierbei kam es auf dem Gehweg zum Zusammenstoß mit dem 57-jährigen Fahrradfahrer.
Der schwerverletzte 57-Jährige wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.
Die Ermittlungen werden durch das zuständige 18. Polizeirevier geführt.
