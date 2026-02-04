Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260204 - 0158 Frankfurt - Sachsenhausen: Zufälliger Drogenfund in Wohnung

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (03. Februar 2026) vollstreckten Beamte einen Haftbefehl in Sachsenhausen und stießen dabei auch auf eine nicht erlaubte Menge an Cannabisprodukten und eine geringe Menge an Betäubungsmitteln.

Gegen 23:15 Uhr klingelten die Beamten bei dem Tatverdächtigen, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Dieser ließ die Beamten freiwillig in die Wohnung ein. Dort schlug den Beamten ein starker Marihuana-Geruch entgegen, woraufhin der Beschuldigte zugab, diverse Drogen in der Wohnung aufzubewahren. Letztendlich fanden die Beamten letztlich 144g Haschischplatten, 169g Marihuana und eine geringe Menge Kokain in der Wohnung. Alle Substanzen wurden beschlagnahmt.

Der Beschuldigte wurde aufgrund des Haftbefehls, welcher ursprünglich aufgrund des Handels mit Betäubungsmitteln erlassen worden war, in die JVA eingeliefert.

Durch den Fund ergab sich der neuerliche Verdacht des Handels mit Cannabisprodukten, weswegen ein neues Strafverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell