PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260205 - 0161 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Dealer festgenommen - Ingewahrsamnahme nach wiederholtem Verstoß gegen Aufenthaltsverbot

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwochnachmittag (4. Februar 2026) wurde gegen einen Rauschgifthändler eine mehrtägige Ingewahrsamnahme angeordnet, nachdem dieser zum wiederholten Mal gegen ein Aufenthaltsverbot im Bahnhofsviertel verstoßen hatte. Vorausgegangen war eine Festnahme wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizeibeamte beobachteten im Rahmen einer Fußstreife im Bahnhofsviertel eine männliche Person, die mit Cracksteinen sowie einer Crackpfeife hantierte. Die Beamten beabsichtigten, die Person zu kontrollieren, als diese unvermittelt die Flucht ergriff. Der Tatverdächtige wurde jedoch schnell eingeholt und konnte, trotz heftigem Widerstand, festgenommen werden. Das bei ihm aufgefundene Crack wurde beschlagnahmt.

Hinzu kommt, dass gegen den Mann ein Aufenthaltsverbot für das Bahnhofsviertel vorlag, gegen welches er nun wiederholt verstieß. Aufgrund dessen ordnete das Amtsgericht die Ingewahrsamnahme für insgesamt 12 Tage an.

Die Polizei leitete zudem mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, für welche sich der Täter wird verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:22

    POL-F: 260204 - 0160 Frankfurt - Riederwald: Raub durch psychisch auffällige Person

    Frankfurt (ots) - (ki) In der heutigen Nacht (05. Februar 2026), kam es zum Raub eines Reisekoffers "Am Erlenbruch" im Stadtteil Riederwald. Ein unterstützender Zeuge alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den psychisch auffälligen 29-jährigen Täter samt Beute stellen. Nach aktuellen Erkenntnissen entriss gegen 01:10 Uhr ein polizeilich bekannter ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:15

    POL-F: 260204 - 0159 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Versuchte räuberische Erpressung

    Frankfurt (ots) - (la) Am Dienstag (03. Februar 2026) kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in einem Bekleidungsgeschäft. Gegen 09:55 Uhr betrat der unbekannte Täter ein Bekleidungsgeschäft in der Kaiserstraße und entwendete eine Jacke von einem Kleiderbügel. Beim Versuch, das Geschäft zu verlassen, sprach der Mitarbeiter den unbekannten Täter ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:12

    POL-F: 260204 - 0158 Frankfurt - Sachsenhausen: Zufälliger Drogenfund in Wohnung

    Frankfurt (ots) - (la) Am Dienstag (03. Februar 2026) vollstreckten Beamte einen Haftbefehl in Sachsenhausen und stießen dabei auch auf eine nicht erlaubte Menge an Cannabisprodukten und eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Gegen 23:15 Uhr klingelten die Beamten bei dem Tatverdächtigen, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Dieser ließ die Beamten freiwillig in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren