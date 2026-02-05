Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260205 - 0161 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Dealer festgenommen - Ingewahrsamnahme nach wiederholtem Verstoß gegen Aufenthaltsverbot

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwochnachmittag (4. Februar 2026) wurde gegen einen Rauschgifthändler eine mehrtägige Ingewahrsamnahme angeordnet, nachdem dieser zum wiederholten Mal gegen ein Aufenthaltsverbot im Bahnhofsviertel verstoßen hatte. Vorausgegangen war eine Festnahme wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Polizeibeamte beobachteten im Rahmen einer Fußstreife im Bahnhofsviertel eine männliche Person, die mit Cracksteinen sowie einer Crackpfeife hantierte. Die Beamten beabsichtigten, die Person zu kontrollieren, als diese unvermittelt die Flucht ergriff. Der Tatverdächtige wurde jedoch schnell eingeholt und konnte, trotz heftigem Widerstand, festgenommen werden. Das bei ihm aufgefundene Crack wurde beschlagnahmt.

Hinzu kommt, dass gegen den Mann ein Aufenthaltsverbot für das Bahnhofsviertel vorlag, gegen welches er nun wiederholt verstieß. Aufgrund dessen ordnete das Amtsgericht die Ingewahrsamnahme für insgesamt 12 Tage an.

Die Polizei leitete zudem mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, für welche sich der Täter wird verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell