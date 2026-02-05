Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260204 - 0160 Frankfurt - Riederwald: Raub durch psychisch auffällige Person

Frankfurt (ots)

(ki) In der heutigen Nacht (05. Februar 2026), kam es zum Raub eines Reisekoffers "Am Erlenbruch" im Stadtteil Riederwald. Ein unterstützender Zeuge alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den psychisch auffälligen 29-jährigen Täter samt Beute stellen.

Nach aktuellen Erkenntnissen entriss gegen 01:10 Uhr ein polizeilich bekannter psychisch auffälliger Mann einem Passanten dessen Reisekoffer und flüchtete sich in einen Hausflur. Ein aufmerksamer Zeuge der Tat informierte die Polizei. Während die Streife gerade am Einsatzort ankam, versuchte der 29-Jährige noch zu flüchten. Die Streife verhinderte die Flucht und nahm den Mann fest.

Die Ermittlungen wurden durch das zuständige Kommissariat übernommen, der Räuber muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell