PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260204 - 0160 Frankfurt - Riederwald: Raub durch psychisch auffällige Person

Frankfurt (ots)

(ki) In der heutigen Nacht (05. Februar 2026), kam es zum Raub eines Reisekoffers "Am Erlenbruch" im Stadtteil Riederwald. Ein unterstützender Zeuge alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den psychisch auffälligen 29-jährigen Täter samt Beute stellen.

Nach aktuellen Erkenntnissen entriss gegen 01:10 Uhr ein polizeilich bekannter psychisch auffälliger Mann einem Passanten dessen Reisekoffer und flüchtete sich in einen Hausflur. Ein aufmerksamer Zeuge der Tat informierte die Polizei. Während die Streife gerade am Einsatzort ankam, versuchte der 29-Jährige noch zu flüchten. Die Streife verhinderte die Flucht und nahm den Mann fest.

Die Ermittlungen wurden durch das zuständige Kommissariat übernommen, der Räuber muss sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 14:15

    POL-F: 260204 - 0159 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Versuchte räuberische Erpressung

    Frankfurt (ots) - (la) Am Dienstag (03. Februar 2026) kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in einem Bekleidungsgeschäft. Gegen 09:55 Uhr betrat der unbekannte Täter ein Bekleidungsgeschäft in der Kaiserstraße und entwendete eine Jacke von einem Kleiderbügel. Beim Versuch, das Geschäft zu verlassen, sprach der Mitarbeiter den unbekannten Täter ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:12

    POL-F: 260204 - 0158 Frankfurt - Sachsenhausen: Zufälliger Drogenfund in Wohnung

    Frankfurt (ots) - (la) Am Dienstag (03. Februar 2026) vollstreckten Beamte einen Haftbefehl in Sachsenhausen und stießen dabei auch auf eine nicht erlaubte Menge an Cannabisprodukten und eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Gegen 23:15 Uhr klingelten die Beamten bei dem Tatverdächtigen, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Dieser ließ die Beamten freiwillig in ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:11

    POL-F: 260204 - 0157 Frankfurt - Gallus: Sachbeschädigung von Wahlplakaten

    Frankfurt (ots) - (la) In der Zeit von Sonntag (01. Februar 2026) bis Montag (02. Februar 2026) beschädigten Unbekannte im Stadtteil Berkersheim insgesamt 5 Wahlplakate durch Farbschmierereien. Die Plakate waren im Bereich Am Dachsberg, Auf der Kuhr und Am Honigberg an Metallgeländern entlang des Gehwegs angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren