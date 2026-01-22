PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Angriff auf Bahnmitarbeiter im Hauptbahnhof und Drogenfund im grenzüberschreitenden Reiseverkehr

Dresden (ots)

Am Mittwoch, den 21. Januar 2026, kam es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Dresden zu zwei Einsätzen.

Gegen 13:05 Uhr stellten Mitarbeiter der DB Sicherheit im Dresdner Hauptbahnhof ein Paar fest. Gegen den männlichen Begleiter bestand ein aktuelles Hausverbot für den Bahnhof. Nachdem er zunächst der Aufforderung zum Verlassen des Bahnhofs nicht nachkam, lenkte er schließlich ein.

In diesem Moment griff seine 39-jährige deutsche Begleiterin aktiv in die Situation ein. Sie führte eine Glasflasche mit sich und versuchte, damit nach einem Mitarbeiter der DB Sicherheit zu schlagen. Der Angriff konnte vereitelt werden, führte jedoch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Frau und dem Sicherheitspersonal.

Eintreffende Beamte der Bundespolizei stellten die Identität der Frau fest und nahmen sie für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Wache. Sie muss sich nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Bereits am Vormittag, gegen 09:35 Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei auf Höhe des Bahnhofs Pirna einen 43-jährigen tschechischen Staatsangehörigen im grenzüberschreitenden Zug von Berlin nach Prag.

Bei der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks entdeckten die Polizisten ein Einhandmesser sowie mehrere Cliptütchen mit verschiedenen Substanzen. Es handelt sich hierbei mutmaßlich um Cannabis, Ecstasy und Kokain.

Aufgrund des Fundes wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der Sachverhalt wurde zur weiteren Bearbeitung zuständigkeitshalber an den Zoll übergeben

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Dresden
Pressestelle
Telefon: 0351 / 81502 - 2020
E-Mail: bpoli.dresden.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_pir

