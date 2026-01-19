Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Turbulentes Wochenende im Bahnverkehr - Körperverletzung, Drogenfunde und Festnahmen

Dresden (ots)

Am Freitagnachmittag (16.01.2026) kam es im Regionalexpress von Dresden nach Leipzig zu einem Zwischenfall. Ein 28-jähriger Mann fiel zunächst dadurch auf, dass er sich über einen längeren Zeitraum in der Zugtoilette einschloss und grundlos gegen Wände und Türen schlug. Als der Kundenbetreuer den Mann ansprach, versuchte dieser, ihm das Bein wegzuziehen. Kurz vor dem Halt in Wurzen rannte der Mann rücksichtslos durch den vollbesetzten Zug. Beamte der Landespolizei sowie ein Rettungswagen erwarteten den Randalierer bereits am Bahnsteig in Wurzen. Gegen den 28-Jährigen polnischen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (18.01.2026) kontrollierten Beamte gegen 02:25 Uhr zwei Männer (21 und 22 Jahre) im Dresdner Hauptbahnhof. Bei dem 21-jährigen Syrer wurden drei verkaufsfertige Cliptütchen mit Cannabis sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden. Er ist bereits in der Vergangenheit wegen Drogenhandels polizeilich in Erscheinung getreten. Sein 22-jähriger Begleiter (Staatenlos) führte ebenfalls Cannabis sowie ein Mobiltelefon mit sich, welches im Mai 2025 in Berlin als gestohlen gemeldet worden war. Zudem stellte sich heraus, dass sich der Mann unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Zusätzlich wurden bei den Männern zwei fremde Debitkarten sichergestellt, die laut ihrer Aussage "in der Straßenbahn gefunden" wurden. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Polizeirevier Dresden-Mitte.

Freitag, 15:00 Uhr (RailJet): Ein 46-jähriger Tscheche wurde mit einer geringen Menge Cannabis und zwei angezündeten Joints kontrolliert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Sicherstellung der Drogen wurde ihm die Weiterreise gestattet.

Samstag, 12:35 Uhr (RailJet): Streifenbeamte bemerkten starken Cannabisgeruch in einem Abteilwagen. Ein 19-jähriger Deutscher händigte daraufhin eine Cliptüte mit Cannabis aus. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen der illegalen Einfuhr von Cannabis eingeleitet.

Sonntag, 20:35 Uhr(EuroCity) Ein 23-jähriger Tscheche versuchte zunächst, den starken Marihuanageruch in seinem Abteil zu erklären. Erst nach mehrmaliger Aufforderung durch die Beamten händigte er eine Tüte Cannabis aus. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Wache wurden zudem eine Bong und drei Glaspfeifen sichergestellt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell