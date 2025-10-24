PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Dritte Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.10.2025 um 18:00 Uhr konnte eine 22-Jährige mit einem Miet-E-Scooter in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Dame fiel bereits in den letzten vier Monaten wegen zwei Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss mit E-Scootern in Erscheinung. Auch am heutigen Tag konnten Auffälligkeiten bei dieser festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der aus Neustadt/W. stammenden Frau erneut eine Blutprobe entnommen wurde. Nun kommt auf diese wieder ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem nicht unerheblichen Bußgeld zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

