Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schild beschädigt und geflüchtet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 23.10.2025 gegen 13:30 Uhr wurde ein Werbeschild einer Bäckerei in der Bruchstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Ausparken zunächst das Werbeschild und fuhr schließlich darüber. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte einen Teil des Kennzeichens eines schwarzen Fahrzeuges angeben. Dabei muss es leider zu einem Ablesefehler gekommen sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren