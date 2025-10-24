PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag den 23.10.2025 errichteten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr eine Kontrollstelle in der Kirchheimer Straße in 67269 Grünstadt. In dieser Stunde konnten 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche während der Fahrt ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. 5 Fahrzeugführer benutzten während der Fahrt mitgeführte Mobiltelefone. Bei einer Kontrolle wurde ein Kind im Fahrzeug ungesichert mitgeführt. Es wurden aber auch verschiedene Mängel an Fahrzeugen, wie z.B. Beleuchtungsmängel, festgestellt. Entsprechende Maßnahmen wurden durch die Polizeibeamten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt


Tel.: 06359 9312 0

Helfen, PHK

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
