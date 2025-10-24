Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle

Grünstadt (ots)

Am Donnerstag den 23.10.2025 errichteten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr eine Kontrollstelle in der Kirchheimer Straße in 67269 Grünstadt. In dieser Stunde konnten 9 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche während der Fahrt ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. 5 Fahrzeugführer benutzten während der Fahrt mitgeführte Mobiltelefone. Bei einer Kontrolle wurde ein Kind im Fahrzeug ungesichert mitgeführt. Es wurden aber auch verschiedene Mängel an Fahrzeugen, wie z.B. Beleuchtungsmängel, festgestellt. Entsprechende Maßnahmen wurden durch die Polizeibeamten eingeleitet.

