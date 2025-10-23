Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Machete und Pfefferspray unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 23.10.2025 um 17:15 Uhr ein 23-Jähriger, welcher in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen wurde. Die eingesetzten Beamten konnten nämlich erkennen, dass der Mann eine großes Reizstoffsprühgerät mit sich führte, welches dieser in der Öffentlichkeit nicht führen darf. Während der weiteren Durchsuchung konnte zudem bei dem jungen Herrn eine Machete festgestellt und ebenfalls sichergestellt wurde. Auch diese durfte dieser nicht in der Öffentlichkeit führe. Nun kommen auf den aus Neustadt/W. stammenden Mann Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

