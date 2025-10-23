PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Machete und Pfefferspray unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 23.10.2025 um 17:15 Uhr ein 23-Jähriger, welcher in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen wurde. Die eingesetzten Beamten konnten nämlich erkennen, dass der Mann eine großes Reizstoffsprühgerät mit sich führte, welches dieser in der Öffentlichkeit nicht führen darf. Während der weiteren Durchsuchung konnte zudem bei dem jungen Herrn eine Machete festgestellt und ebenfalls sichergestellt wurde. Auch diese durfte dieser nicht in der Öffentlichkeit führe. Nun kommen auf den aus Neustadt/W. stammenden Mann Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 21:41

    POL-PDNW: Cannabiskonsum führt zur Blutprobe

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 23.10.2025 um 19:30 Uhr konnte ein 53-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Der aus Neustadt/W. stammende Mann räumte hierzu ein, dass er am ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:17

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem E-Scooter-Fahrer

    Grünstadt-Asselheim (ots) - Am Mittwoch den 22.10.2025 kam es gegen 19:00 Uhr an der Einmündung Eistalstraße (L395)/ Weinstraße (L516) in 67269 Grünstadt-Asselheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Pkw-Fahrer. Der E-Scooter-Fahrer überquerte an der Einmündung die Fahrbahn fahrend über einen Fußgängerüberweg. Zeitgleich wollte der Pkw-Fahrer die Weinstraße von Grünstadt kommend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren