Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen in Weidenau durch Versammlung -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am heutigen Freitagabend (23. Januar) kann es im Bereich der Bismarckstraße aufgrund einer Versammlung zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Bismarckparkplatz zum Thema "Kein gutes Jahr für die AfD" angemeldet worden.

Der Anmelder rechnet mit ca. 100 Teilnehmenden. Die Polizei begleitet die Kundgebung.

