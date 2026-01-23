Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen in Weidenau durch Versammlung -#polsiwi
Siegen-Weidenau (ots)
Am heutigen Freitagabend (23. Januar) kann es im Bereich der Bismarckstraße aufgrund einer Versammlung zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.
In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Bismarckparkplatz zum Thema "Kein gutes Jahr für die AfD" angemeldet worden.
Der Anmelder rechnet mit ca. 100 Teilnehmenden. Die Polizei begleitet die Kundgebung.
