Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Unfälle mit Verletzten Fußgängern am Mittwoch - #polsiwi

Kreuztal / Wilnsdorf (ots)

Am Mittwoch (21.01.2026) ist es in Kreuztal und in Wilnsdorf zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen Fußgänger im Bereich von Bushaltestellen angefahren wurden.

In Kreuztal war eine 22-Jährige gegen 06:20 Uhr fußläufig unterwegs, als sie die Marburger Straße in der Nähe einer Bushaltestelle überqueren wollte. Beim Betreten der Straße wurde sie von einem Toyota erfasst, der in Richtung Kreuztal unterwegs war.

Ob die 56-jährige Toyota-Fahrerin die Fußgängerin aufgrund ihrer dunklen Kleidung übersah, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Kreuztaler Verkehrskommissariat übernommen hat.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Zu einem ähnlichen Unfallgeschehen kam es gegen 13 Uhr in Rinsdorf in der Eiserfelder Straße. Dort war eine 58-jährige Autofahrerin in Richtung Wilnsdorf unterwegs. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges bei der Bushaltestelle "Rinsdorf Post" lief ein 9-Jähriger über den Zebrastreifen. Die 58-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Weitere Ermittlungen hat das Siegener Verkehrskommissariat übernommen.

Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die 22-Jährige und der 9-Jährige wurden mit Krankenwagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Aufgrund der Unfälle weist die Polizei Siegen ausdrücklich darauf hin, im Bereich von Bushaltestellen sowie an Fußgängerüberwegen besonders vorsichtig zu fahren und die Fahrweise den jeweiligen Verkehrssituationen anzupassen.

