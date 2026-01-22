Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 34-Jähriger und 64-Jährige randalieren in einem Geschäft - Junger Mann landete in Gewahrsam #polsiwi

Siegen (ots)

Am Mittwochmittag (21.01.2026) eskalierte ein Streit in einem Geschäft in der Siegener Oberstadt.

Gegen 13:00 Uhr betraten ein 34-Jähriger und eine 64-Jährige die Räumlichkeiten am Markt in Siegen. Im Verlauf gerieten sie mit einem Mitarbeiter des Geschäfts in einen Streit. Er forderte die beiden auf, die Räumlichkeiten zu verlassen. Stattdessen eskalierte der Streit derart, dass die Polizei hinzugerufen wurde.

Auch bei Eintreffen der Beamten konnten diese die Gemüter der beiden nicht beruhigen. Stattdessen leistete der 34-Jährige Widerstand, als die Polizisten ihn aufforderten das Geschäft zu verlassen. Auch die Frau versuchte eine Beamtin zu schlagen. Die Beamten nahmen den jungen Mann schließlich in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Die Frau verließ sodann die Örtlichkeit.

Gegen beide ermittelt nun das Siegener Kriminalkommissariat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell