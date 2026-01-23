Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 75 Verkehrsunfälle im Kreisgebiet - Glatte Straßen haben unzählige Blechschäden zur Folge #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots)

Zwischen dem späten Donnerstagabend und dem frühen Freitagmittag (23.01.2026) ist es zu 75 Verkehrsunfällen im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein gekommen. Grund war in allen Fällen Fahrbahnglätte.

Der erste witterungsbedingte Unfall wurde der Einsatzleitstelle um 23:15 Uhr gemeldet. In Neunkirchen war eine Opel Corsa-Fahrerin gegen eine Hauswand gerutscht. Bis um 11:00 Uhr am Folgetag folgten unzählige weitere Kollisionen.

Am meisten betroffen war das Stadtgebiet Siegen. Auf den Siegener Straßen mussten rund 60 Unfälle aufgenommen werden. Aber auch Netphen, Hilchenbach, Neunkirchen, Burbach und Bad Berleburg waren betroffen.

Glücklicherweise blieb es kreisweit bei Unfällen, die einzig und allein Sachschäden zur Folge hatten.

Auch zwei Streifenwagen wurden im Rahmen von Verkehrsunfallaufnahmen beschädigt. Gegen 05:20 Uhr kollidierte ein Feuerwehrauto beim Vorbeifahren mit einem Streifenwagen in der Maccostraße in Siegen. Knapp vier Stunden später, gegen 09:40 Uhr, rutschte ein Streifenwagen selbst während einer Unfallaufnahme in der Straße "Stimmerwiese" in Eisern in einen geparkten Pkw.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell