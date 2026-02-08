PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260208 - 0167 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisste Person

POL-F: 260208 - 0167 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisste Person
  • Bild-Infos
  • Download

Frankfurt (ots)

(bo) Seit gestern Abend (7. Februar 2026) wird die 71-jährige Dagmar B. aus Frankfurt- Sachsenhausen vermisst. Frau B. begab sich gestern Mittag gegen 13 Uhr vermutlich zum Wochenmarkt der Konstablerwache und danach ggf. zu einem Supermarkt in der Textorstraße. Danach kehrte sie nicht nach Hause in die Straßheimstraße zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Frau B. in einer hilflosen Lage befindet, da sie an Demenz im fortgeschrittenen Stadium erkrankt ist.

Frau B. kann wie folgt beschrieben werden:

   -	circa 168cm groß, hat grau-braune Haare, trägt eine Brille und 
ein Hörgerät, hat eine leichte Gehbehinderung und leidet an Demenz im
fortgeschrittenen Stadium

Ein Lichtbild der Vermissten ist angehängt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Dagmar B. geben können werden gebeten, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 09:27

    POL-F: 260207 - 0166 Frankfurt - Westend: Sachbeschädigung an zwei Wahlplakaten

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Abend (6. Februar 2026) zündeten Unbekannte zwei Wahlplakate im Westend an. Gegen 23:35 Uhr meldete ein Zeuge drei Jugendliche, die im Bereich Grüneburgweg, Ecke Siesmayerstraße zwei an Straßenlaternen befestigte Wahlplakate angezündet haben sollen. Die Streife stellte beim Eintreffen zwei zerstörte Wahlplakate fest. Die ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 12:47

    POL-F: 260206 - 0164 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme mehrerer Dealer

    Frankfurt (ots) - (la) Gestern Abend (05. Februar 2026) setzte die Polizei dem regen Treiben mehrerer Drogendealer im Bahnhofsviertel ein Ende. Bei fünf Personen klickten die Handschellen. Zuvor beobachteten Polizeibeamte im Bereich Kaiserstraße und Düsseldorfer Straße, zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr, die 19 - 25-jährigen Dealer dabei, als sie jeweils ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren