POL-F: 260208 - 0167 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisste Person

(bo) Seit gestern Abend (7. Februar 2026) wird die 71-jährige Dagmar B. aus Frankfurt- Sachsenhausen vermisst. Frau B. begab sich gestern Mittag gegen 13 Uhr vermutlich zum Wochenmarkt der Konstablerwache und danach ggf. zu einem Supermarkt in der Textorstraße. Danach kehrte sie nicht nach Hause in die Straßheimstraße zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Frau B. in einer hilflosen Lage befindet, da sie an Demenz im fortgeschrittenen Stadium erkrankt ist.

Frau B. kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 168cm groß, hat grau-braune Haare, trägt eine Brille und ein Hörgerät, hat eine leichte Gehbehinderung und leidet an Demenz im fortgeschrittenen Stadium

Ein Lichtbild der Vermissten ist angehängt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort von Dagmar B. geben können werden gebeten, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

