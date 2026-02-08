Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260208 - 0169 Frankfurt - Nordend

Westend: Sachbeschädigung an Wahlplakaten

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (7. Februar 2026) meldete gegen 17:50 Uhr eine Zeugin eine Person, die in der Eschersheimer Landstraße Wahlplakate herunterreißen und in der Hand halten würde.

Die sofort entsandte Streife traf vor Ort einen 36-jährigen Mann mit Wahlplakaten an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der Mann wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit zur Dienststelle sistiert. Vor Ort konnten insgesamt 15 heruntergerissene und teils beschädigte Wahlplakate festgestellt werden. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwischen Freitagabend (6. Februar 2026) gegen 20:30 Uhr und Samstagmorgen (7. Februar 2026) 10:00 Uhr beschädigten bzw. zerstörten Unbekannte insgesamt vier Wahlplakate am Odina-Bott-Platz / Schwindtstraße. An der Freiherr-vom-Stein-Straße / Bockenheimer Landstraße fanden Beamte eines der betroffenen Plakate in einem Mülleimer und stellten dieses sicher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

